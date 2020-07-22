У двух футболистов ЦСКА подозрение на коронавирус

Матч 30-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Тамбовом» состоится, несмотря на подозрение на коронавирус у двух представителей столичной команды, сообщается на официальном сайте лиги.

Отмечается, что оба представителя клуба с «сомнительными» результатами изолированы и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

«Остальные представители ЦСКА повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда примет участие в матче 30-го тура», — говорится в сообщении.

Встреча между ЦСКА и «Тамбовом» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.

Ранее РПЛ подтвердила отмену матча «Крылья Советов» — «Сочи».