Губерниев отреагировал на выход «Химок» в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход подмосковных «Химок» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Химки» в РПЛ! Решение принято, молодцы, заслужили! Рад за тренера Юрана, хоть он и начал испытывать легкое головокружение от успехов! Истинный Моуриньо! Команде нужны серьезные спонсоры, считал и считаю: бюджетные деньги области и города нельзя тратить на серьезный футбол!

Не забываем, фундамент успехов «Химок» заложил Андрей Талалаев, он себя обязательно покажет! Жаль Самару, но таков регламент! «Химкам» успеха, Сходня всегда рядом и внимательно следит», — написал Губерниев в Telegram.

22 июля стало известно, что подмосковный клуб не будет отказываться от повышения в классе.

Ранее сообщалось о том, что «Химки» будут играть в РПЛ в сезоне-2020/21.