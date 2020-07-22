«Монако» не включил в заявку на матч со «Стандартом» российского вратаря Митрюшкина
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«Монако» не включил в заявку на товарищеский матч с бельгийским «Стандартом» российского вратаря Антона Митрюшкина, который проходит просмотр в клубе, передает Twitter команды.
Напомним, россиянин сыграл в товарищеской игре с бельгийским «Серкль Брюгге». Он провел на поле час, оставив свои ворота в неприкосновенности.
Предыдущим клубом Митрюшкина был швейцарский «Сьон».
Ранее Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге».
Le groupe ��⚪️ pour ce 2e match de pre-saison �� #STAASM pic.twitter.com/G8g7FFoCLG— AS Monaco ���� (@AS_Monaco) July 22, 2020