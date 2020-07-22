«Монако» не включил в заявку на матч со «Стандартом» российского вратаря Митрюшкина

«Монако» не включил в заявку на товарищеский матч с бельгийским «Стандартом» российского вратаря Антона Митрюшкина, который проходит просмотр в клубе, передает Twitter команды.

Напомним, россиянин сыграл в товарищеской игре с бельгийским «Серкль Брюгге». Он провел на поле час, оставив свои ворота в неприкосновенности.



Предыдущим клубом Митрюшкина был швейцарский «Сьон».



Ранее Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге».