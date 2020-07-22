Во Франции напали на футболиста «Бреста»

Во Французском городе Брест напали на футболиста местного клуба Ронаэля Пьер-Габриэля, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что спортсмен получил телесные повреждения, а его автомобиль полностью сожгли.

«Брест» больше не будет выпускать официальных заявлений по данному происшествию, чтобы власти могли работать в спокойном режиме. Такое не должно быть обыденностью в таком спокойном городе, как наш», — говорится в сообщении команды.



Ранее сообщалось о том, что финал Кубка Греции по футболу перенесен из-за обнаруженной взрывчатки возле стадиона.