«Милан» вышел в Лигу Европы

Итальянский «Милан» по итогам игры 35-го тура Серии А гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

Подопечные Стефано Пиоли в родных стенах оказались сильнее «Сассуоло», тем самым забронировав как минимум седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны по итогам нынешнего первенства.

Также миланская команда из-за нехватки очков точно не сможет попасть в Лигу чемпионов-2020/21.

Отметим, что «россонери» пропустили еврокубковую кампанию в текущем сезоне из-за невыполнения требований финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Греции по футболу между «Олимпиакосом» и АЕКом перенесен из-за обнаруженной взрывчатки возле стадиона