СМИ: «Локомотив» отказался выкупать трансфер Жоау Мариу у «Интера»

Московский «Локомотив» отказался выкупать трансфер Жоау Мариу у миланского «Интера», передает Calciomercato.

Отмечается, что красно-зеленые не воспользовались правом выкупа футболиста за €18 млн. Наставник черно-синих Антонио Конте не видит футболиста в клубе.

В услугах португальца заинтересованы испанская «Сельта» и французский «Марсель».



Ранее сообщалось о том, что защитник английского «Лестера» Филип Бенкович может перейти в «Локомотив».