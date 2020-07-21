«Спартак» направил письмо на имя руководителя департамента судейства РФС

«Спартак» направил открытое письмо на имя руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи, передает сайт красно-белых.

«В восьми матчах после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами, и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в матче с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.

В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В матчах с московским «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери», — говорится в сообщении.

Также в письме отмечается, что ситуация получила продолжение в матче Олимп — Кубка России с петербургским «Зенитом», по итогам которого «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам. Красно-белые просят Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.

Представители москвичей отмечают, что детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. В клубе хотят всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.

Представители «Спартака» попросили ответить на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и, в частности, матчах «Спартака» в спортивных и общественно-политических СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тысяч рублей за демонстрацию футболки с оскорбительной надписью.