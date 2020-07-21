Рой Джонс прокомментировал информацию о том, что он может встретиться с Майком Тайсоном

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс прокомментировал информацию о том, что он может встреиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном, передает «СЭ».

«Да, это правда. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающий выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то я не смог отказать», — сказал Джонс.

Тайсон провел свой последний бой в 2005 году, уступив Кевину Макбрайду.



Джонс выходил на ринг в 2018 году. Тогда он одержал верх над Скоттом Сигмоном.

Отметим, что 50-летний Джонс имеет российское гражданство.

Ранее сообщалось о том, что Рой Джонс может провести боксерский поединок против Майка Тайсона.