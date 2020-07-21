«Сочи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

«Сочи» присудили техническое поражение за неявку на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова», передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«За неявку на матч — присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3, присудить победу ФК «Тамбов» г. Тамбов в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать ФК «Сочи» на 1,5 млн рублей условно», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что реализация дисквалификаций у футболистов черноморского клуба в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов «Тамбова» реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды.

Ранее РФС назначил арбитров на заключительный тур чемпионата России.