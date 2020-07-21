Дзюба ответил болельщику «Спартака», обвинившему «Зенит» в подкупе судей

Болельщик пообщался в Instagram c форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, обвинив сине-бело-голубых в подкупе арбитра Сергея Иванова в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России с московским «Спартаком».

«Артем, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в «Спартаке.» Разве интересно вам играть в такой футбол? Очевидно, что судью подкупили! Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен», — написал фанат.

Дзюба на данное сообщение ответил: «Не согласен».

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.



Ранее Дзюба высказался о победе над «Спартаком».