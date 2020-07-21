Источник: больше 10 хоккеистов «Авангарда» заразились коронавирусом

Больше 10 представителей хоккейного «Авангарда» сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом информирует «СЭ».

Запланированная на 21 июля тренировка команды с наибольшей вероятностью будет отменена. Повторное тестирование предстоит спортсменам в среду, 22 июля.

Стоит отметить, что первым игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подтвержденным диагнозом стал форвард омского клуба Сергей Шумаков.

Ранее коронавирус был выявлен у игроков ХК «Спартак».