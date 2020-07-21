«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанаты

«Спартак» у себя на официальном сайте опубликовал обращение к поклонникам красно-белых.

Пресс-служба поблагодарила фанатов за поддержку в полуфинале Олимп — Кубка России против «Зенита» (2:1), а также указала на неоднозначную работу арбитров на принципиальном матче.

«Хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших футболистов. Некоторые решения судьи против «Спартака» зачастую было невозможно объяснить логически. Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение. Метастазы сильно поразили судейский организм — на его оздоровление потребуется время.

Мы верим, что в сезоне-2020/21 нас будут судить без большого количества грубых ошибок. Вместе за «Спартак»!» — отмечается в заявлении московского клуба.

Ранее «Зенит» стал номинальным хозяином в финале Олимп — Кубка России.