Чемпион UFC готов отобрать пояс у Петра Яна

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем Дейвисон Фигередо хочет разделить октагон с чемпионом легчайшего веса из России Петром Яном.

Представитель Бразилии хочет стать обладателем поясов в двух весовых категориях.

«Сейчас, когда у меня есть пояс чемпиона, я обязан тренироваться куда более упорно. Я тот парень, которого все хотят побить и с которым все хотят заполучить бой. Но я из тех людей, которые никогда не сдаются. Чтобы оказаться здесь, я прошел через множество трудностей.

В случае если мне предложат такой супербой, то я приму его... Я действительно готов подняться в легчайший вес и стать чемпионом в двух дивизионах», — цитирует атлета MMAJunkie.

Ранее чемпион UFC Волкановски собрался провести бой с Магомедшариповым.