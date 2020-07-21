Гендиректор «Зенита» пообещал наказать авторов баннера про Федуна

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что авторы баннера про владельца московского «Спартака» Леонида Федуна будут привлечены к ответственности.

Функционер отметил, что в команде знали об акции в случае победы команды в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России, однако на проекте было совершенно другое изображение.

«Мы проводим внутреннее расследование. Это серьезное нарушение, и виновные понесут ответственность», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

После победы сине-бело-голубых над «Спартаком» в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России (2:1) болельщики «Зенита» вывесили баннер, на котором Федун изображен в роли героя сериала «Черное зеркало». На полотне нарисовано, как функционер с экрана разбитого телевизора смотрит на фанатов «Спартака». По сюжету первого эпизода сериала премьер-министр Великобритании вынужден заняться сексом со свиньей.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит нарушения в матче «Зенит» — «Спартак».