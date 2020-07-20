«Зенит» не будет обращаться в комитет по этике РФС после слов Федуна

Петербургский «Зенит» не будет обращаться в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) после слов владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, сообщает РИА «Новости».

После поражения «Спартака» в матче полуфинала Олимп — Кубка России от «Зенита» со счетом 1:2 Федун заявил, что петербургский клуб — «дутый чемпион», и в Лиге чемпионов команде без судейской поддержки будет тяжело.

О том, что команда не намерена подавать жалобу в РФС, заявил генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев.

«Ни на кого жаловаться не собираемся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Радимов не понимает недовольство «Спартака» судейством.