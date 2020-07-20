«Спартак» обратился в судейский комитет из-за матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров на полуфинальном матче Олимп — Кубка России с петербургским «Зенитом», сообщает Sport24.

Столичный клуб 19 июля проиграл со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

Стоит отметить, что запрос в РФС был отправлен по четырем эпизодам, произошедшим на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах матча.

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