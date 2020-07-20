Матч «Сочи» против «Крыльев Советов» отменен из-за вспышки коронавируса

Самарские «Крылья Советов» сообщили, что матч 30-го тура чемпионата России против «Сочи» не состоится, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что соперник прислал в адрес «Крыльев» письмо, в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре, который был запланирован на 21 июля.

16 июля стало известно о девяти случаях заражения вирусом в «Сочи». Из-за вспышки COVID-19 был отменен матч 29-го тура чемпионата России против «Тамбова».

После 28 сыгранных матчей «Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее в «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом игроков.