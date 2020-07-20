Футболист «Зенита» Иванович: ни мы, ни «Спартак» не были в оптимальном состоянии

Футболист петербургского «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча 1/2 финала Олимп — Кубка России против московского «Спартака».

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

«Я думаю, что мы как единая команда добились этой победы. К сожалению, за полуфинал не дают кубок — мы должны выиграть в финале, готовиться к нему. Ни мы, ни «Спартак» не были в оптимальном состоянии. С красно-белыми всегда большое дерби. У нас проблем с настроем не бывает. Другое дело, что эти игры могут быть скользкие. Все может пойти не так, как ты хочешь, и психологически это тяжело. Но мы справились, и мы молодцы сегодня», — сказал Иванович в видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Зенита».

Ранее Леонид Федун отказался комментировать судейство в матче «Зенит» — «Спартак».