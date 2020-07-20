Стала известна сборная 36-го тура АПЛ

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Стала известна сборная 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Стоит отметить, что «Вест Хэм», «Арсенал» и »Манчестер Юнайтед» делегировали в команду по два игрока.

Сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Дамиан Мартинес («Арсенал»).

Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Томас («Лестер»).

Полузащитники: Майкл Антонио («Вест Хэм»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Александр Ляказетт («Арсенал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Ранее были определены лучшие голы 36-го тура чемпионата Англии.