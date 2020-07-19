«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и занял третье место в Примере

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Мадриде при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:1. В составе победителей хозяев отличился Коке. У гостей мяч забил Аднан Янузай.

В параллельном матче «Гранада» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао — 4:0.

По итогам завершившегося розыгрыша Примеры «Атлетико» (72 очка) заняла третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» (56) расоположился на шестой строчке и гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги Европы. «Гранада» (56) поднялась на седьмую позицию и сыграет в квалификации Лиги Европы, «Атлетик» (51) расположился на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» разгромил «Эйбар» в заключительном туре чемпионата Испании.

Испания. Примера. 38-й тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 1:1

Голы: 1:0 — Коке, 30; 1:1 — Янузай, 87.

«Гранада» (Гранада) — «Атлетик» (Бильбао) — 4:0

Голы: 1:0 — Сольдадо, 29; 2:0 — Пуэртас, 55; 3:0 — Фернандес, 67; 4:0 — Монторо. 90+3.