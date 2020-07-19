«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии

Лондонский «Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 1/2 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли» при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:1 в пользу «синих». В составе победителей отличились Оливье Жиру и Мэйсон Маунт. Также мяч в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. У «красных дьяволов» голом отметился Бруну Фернандеш.

В финале Кубка Англии «Челси» встретится с лондонским «Арсеналом». Матч пройдет на «Уэмбли» 1 августа.

Ранее сообщалось, что «канониры» обыграли «Манчестер Сити» в полуфинале турнира.

Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Челси» (Лондон) — 1:3

Голы: 0:1 — Жиру, 45+11; 0:2 — Маунт, 46; 0:3 — Магуайр, 74 (автогол); 1:3 — Фернандеш, 85 (пенальти).