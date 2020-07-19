Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку на трибуне во время матча

Болельщики петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили потасовку в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России, сообщает РИА «Новости».

После гола нападающего красно-белых Александра Соболева между фанатами двух клубов произошла стычка на одном из центральных секторов стадиона. Затем стюарды попросили рассеянных по арене фанатов столичного клуба пересесть в отдельный гостевой сектор. В настоящее время болельщики «Спартака» оцеплены бойцами Росгвардии.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-арбитр назвал ошибкой неназначенный пенальти в ворота «Зенита».