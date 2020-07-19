«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Олимп — Кубка России

Петербургский «Зенит» переиграл московский «Спартак» в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев. У гостей мяч забил Александр Соболев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале Олимп — Кубка России «Зенит» встретится с «Химками». В полуфинале турнира подмосковный клуб одержал победу над екатеринбургским «Уралом» — 3:1.

Ранее экс-арбитр назвал ошибкой неназначенный пенальти в ворота «Зенита».

Футбол. Олимп — Кубок России. 1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1

Голы: 1:0 — Дзюба, 24 (пенальти); 1:1 — Соболев, 45+1; 2:1 — Кузяев, 45+3.