Дзюба забил с пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России против московского «Спартака».

На 24-й минуте встречи защитник красно-белых Иван Гапонов нарушил правила в своей штрафной. Главный арбитр матча Сергей Иванов назначил 11-метровый удар после просмотра видеоповтора. Дзюба с пенальти аккуратно пробил в нижний угол и вывел свой клуб вперед.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не думает о работе арбитров перед матчем.