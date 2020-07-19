«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч Олимп — Кубка России
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Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» определились с составами на полуфинальный матч Олимп — Кубка России.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Кузяев, Жирков, Малком, Азмун, Дзюба.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.30 мск.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о замене ассистента видеопомощника арбитра матча «Зенит» — «Спартак».