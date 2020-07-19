Червиченко: в Санкт-Петербурге «Спартак» будут судить максимально комфортно

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о судействе в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России между красно-белыми и петербургским «Зенитом», передает RT.

«Шансов у «Спартака» нет, но, мне кажется, истерия вокруг судейства поможет команде. Красно-белые нарыдали два океана слез по поводу работы арбитров. Думаю, в Питере их будут судить максимально комфортно. Спорные эпизоды будут трактоваться в пользу москвичей. В принципе, линия поведения клуба и была направлена на это», — заявил Червиченко.

Матч начнется 19 июля в 18.30 по московскому времени.

Ранее Червиченко высказался о кризисе в «Спартаке».