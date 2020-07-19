«Химки» стали первыми финалистами Олимп — Кубка России
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Подмосковные «Химки» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России.
Встреча, которая проходила в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. За уральцев отличился Андрей Панюков.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Во втором полуфинале сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдет 19 июля.
Решающий матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Ранее Александр Самедов высказался о матче 1/2 финала Олимп — Кубка России между«Зенитом» и «Спартаком».