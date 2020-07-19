Менеджер Нурмагомедова: Конор должен подраться с Махачевым, чтобы встретиться с Хабибом

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, назвал условие, при котором россиянин встретится с ирландцем Конором Макгрегором, передает TMZ.

«Правила диктуем мы, а Конор где-то позади. Хабиб и Джастин Гэтжи сейчас чемпионы, а Макгрегор лишь на четвертом или пятом месте. Он должен встретиться с Нейтом Диасом или Хорхе Масвидалем, чтобы он стал нам интересен. У Конора есть только один вариант для боя с Хабибом — подраться с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб даст ему реванш», — сказал Абдель-Азиз.

Напомним, Хабиб одержал победу над Макгрегором в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Хабиб и Гэтжи подерутся на турнире UFC 253 в Лас-Вегасе.