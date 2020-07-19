Ян отстранен от боев на месяц по медицинским показаниям

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян отстранен от поединков на месяц по медицинским показаниям, сообщает MMA Fighting.

Промоушен оценил состояние спортсменов после турнира UFC 251. Так, Ян отстранен на месяц. Ему рекомендовано три недели не тренироваться с контактом. Его соперник Жозе Альдо — на 45 дней. Камару Усман отстранен на полгода или до тех пор, пока врач не проведет рентгеноскопию носа.

При этом с одобрения врачей бойцы смогут приступить к тренировкам раньше.

Ранее сообщалось, что Фигейреду стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.