Фигейреду стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеса удушающим приемом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

Поединок продлился всего 12 секунд. На кону боя стоял вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

После того, как Генри Сехудо решил оставить титул в наилегчайшем весе, промоушен тут же организовал поединок между Бенавидесом и Фигейреду на турнире UFC on ESPN+ 27, который прошел в феврале. Однако Фигейреду провалил взвешивание и не смог претендовать на титул.

Ранее сообщалось, что Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172.