Фигейреду стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
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Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеса удушающим приемом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Поединок продлился всего 12 секунд. На кону боя стоял вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе.
После того, как Генри Сехудо решил оставить титул в наилегчайшем весе, промоушен тут же организовал поединок между Бенавидесом и Фигейреду на турнире UFC on ESPN+ 27, который прошел в феврале. Однако Фигейреду провалил взвешивание и не смог претендовать на титул.
Ранее сообщалось, что Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172.