Квят объяснил низкий результат в квалификации Гран-при Венгрии

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил низкий результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Венгрии, передает Motorsport.com.

Квят занял 17-е место в квалификации Гран-при Венгрии.

«Мне все еще надо изучить несколько разных направлений в настройках, потому что в настоящий момент мы с машиной не понимаем друг друга. Она не хотела делать то, чего хотел от нее я», — заявил пилот.

Первым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас. На третьей строчке расположился представитель «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Сама гонка пройдет 19 июля.

Ранее сообщалось, что Квят занял 17-е место в квалификации Гран-при Венгрии.