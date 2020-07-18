Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.
«Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный Олимпийским комитетом России (ОКР), направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли», — написал Ганус в Twitter
Напомним, появилась информация о том, что углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее Тина Канделаки призвала Гануса уйти в отставку.
Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации когда отчет заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности стал несостоятелен, официально заявляю я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли— Yuriy Ganus (@GanusYuriy) July 18, 2020