Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.

«Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный Олимпийским комитетом России (ОКР), направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли», — написал Ганус в Twitter

Напомним, появилась информация о том, что углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



Ранее Тина Канделаки призвала Гануса уйти в отставку.