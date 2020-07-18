Хачатурянц: если узнаю о коррупции в РФС, то дойду до суда

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о том, что если он узнает о коррупции в организации, то доведет дело до суда, передает «Матч Премьер».

«Мы дали возможность сообщать нам о тех случаях, которые люди знают. Например в кодексе прописано, что арбитр не может встречаться с представителями клубов за день до матча. Если будут поступать сигналы, мы будем реагировать. Если узнаю о коррупции в РФС, то дойду до суда», — сказал Хачатурянц.

Также Хачатурянц отметил, что он либо уйдет из РФС, либо доведет дело до конца.

Ранее Хачатурянц прокомментировал новость о том, что Сергея Лапочкина проверяли на полиграфе