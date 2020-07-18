Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп — КР

Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп — Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», передает «СЭ».

Встреча состоится 19 июля.

«Я сомневаюсь в том, что «Спартак» обыграет сине-бело-голубых. За счет чего красно-белые могут выйти в финал? Состав у питерцев явно класснее. Эффективных тактических решений у красно-белых я тоже не заметил», — заявил Кафельников.



Ранее «Спартак» вылетел на матч против «Зенита».