Радионова прокомментировала гибель Александровской

Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала гибель чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской, передает Sport24.

СМИ сообщали, что спортсменка покончила с собой.

«Тяжело что-то говорить, я Катю знала с очень раннего возраста. Мы вместе с ней начинали кататься у одного тренера, с самого начала было понятно, что у нее все будет хорошо в фигурном катании. У нее был очень сильный характер. Она всегда была позитивной девочкой. Возможно, за последние годы что-то и изменилось. Как я поняла, она должна была закончить карьеру, что-то не складывалось в этот момент, ей было очень тяжело это переживать. Для каждого спортсмена это действительно очень болезненный момент, потому что когда ты отдаешься полностью одному делу, то после спорта у тебя начинается абсолютно другая жизнь. Нужно суметь переключиться», — сказала Радионова.

Ранее тренер Александр Жулин высказался о гибели фигуристки Екатерины Александровской.