В квартире погибшей фигуристки нашли записку

Фигуристка Екатерина Александровская оставила предсмертную записку, сообщает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, в квартире спортсменки нашли записку со словом «Люблю».

Ранее стало известно, что Александровская погибла, выпав из окна с шестого этажа. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 18 июля. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Александровская выступала в парном катании за Австралию с Харли Уиндзором. В 2017 году они завоевали золото юниорского чемпионата мира.