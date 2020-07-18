«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные «Химки» не связывались с московским «Спартаком» по поводу возможного сотрудничества, сообщает «Чемпионат.com».

В СМИ появилась информация, согласно которой столичный клуб готов финансово помочь «Химкам» для выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна Антон Фетисов заявил, что подмосковный клуб еще не связывался по поводу сотрудничества.

«Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны «Спартака», — заявил он.

Ранее стало известно имя клуба, который может помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.