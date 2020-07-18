Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
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Французский полузащитник »Манчестер Юнайтед» Поль Погба продлит контракт с английской командой, сообщает The Sun.
По информации источника, стороны близки к подписанию нового соглашения. Нынешний контракт хавбека заканчивается в 2021 году. До этого сообщалось о желании французского футболиста покинуть команду.
В текущем сезоне Погба сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «МЮ» в гостях оказался сильнее «Кристал Пэлас».