Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник »Манчестер Юнайтед» Поль Погба продлит контракт с английской командой, сообщает The Sun.

По информации источника, стороны близки к подписанию нового соглашения. Нынешний контракт хавбека заканчивается в 2021 году. До этого сообщалось о желании французского футболиста покинуть команду.

В текущем сезоне Погба сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «МЮ» в гостях оказался сильнее «Кристал Пэлас».