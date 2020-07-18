«Тамбов» в следующем сезоне будет играть домашние матчи в Саранске

«Тамбов» в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) будет проводить домашние игры на арене в Саранске, сообщает газета «Известия».

Об этом проинформировал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. В нынешнем сезоне команда проводит домашние матчи в Нижнем Новгороде, потому арена в Тамбове не пригодна для проведения матчей чемпионата России.

«В Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов», — заявил Худяков.

Ранее сообщалось, что глава судейского комитета РФС не считает отношение арбитров к «Зениту» особым.