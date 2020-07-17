СМИ: «Зенит» перед матчем 1/2 финала Олимп — КР заказал значки в честь победы в турнире
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Петербургский «Зенит» заказал партию значков в честь победы команды в Олимп — Кубке России, передает Telegram-канал «Мутко против».
Интересно, что подопечные Сергея Семака еще не стали обладателями трофея. 19 июля они сыграют против московского «Спартака» в 1/2 финала турнира.
Предполагается, что сувенир будут дарить болельщикам, которые приобретут абонемент на следующий сезон.
В другом полуфинальном матче сыграют екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки».
Ранее «Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по футболу.