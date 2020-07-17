В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев призвал сохранить «Оренбург» в Российской премьер-лиге.

Парламентарий напомнил, что клубу были засчитаны два технических поражения из-за вспышки коронавируса в команде. Сухарев заявил, что ему поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза Кудряшова, в котором выражена озабоченность дальнейшим участием «Оренбурга» в высшем дивизионе российского первенства.

«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе РПЛ Сергею Прядкину, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в Премьер-лиге», — написал Сухарев в Facebook.

Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов редложил расширить РПЛ после вылета клуба из лиги.