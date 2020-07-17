«Реал» догнал «Барселону» по количеству трофеев

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу.

«Сливочные «в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги оказались сильнее «Вильярреала» и за тур до окончания нынешнего первенство обеспечили себе золотые медали.

Этот трофей стал 91-ым в истории «королевского» клуба. По данному показателю подопечные Зинедина Зидана сравнялись с каталонской «Барселоной», в коллекции которой также находится 91 кубок.

Мадридцы чаще выигрывали национальное первенство, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и межконтинентальный кубок.

Сине-гранатовые чаще добивались успеха в Кубке и Суперкубке Испании, Кубке УЕФА, Кубке Ярмарок, Кубке обладателей кубков и Кубке лиги.

Ранее сообщалось, что наставник московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги матча против столичного ЦСКА в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).