Мадридский «Реал» стал самым поздним чемпионом Испании в истории. Об этом сообщает Opta Sports.

Подопечные Зинедина Зидана одержали победу над «Вильярреалом» в матче 37-го тура национального первенства, который прошел 16 июля. До настоящего времени ни одна команда в истории не брала титул так поздно.

Напомним, что существенный сдвиг календаря турнира произошел из-за длительной паузы, связанной с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что в настоящее время «сливочные» также продолжают бороться за победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу.