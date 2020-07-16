Гончаренко — о матче с «Локомотивом»: мы были ближе к победе

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил о том, что его подопечные заслужили победу в матче против столичного «Локомотива», передает Sport24.

Напомним, «армейцы» уступили со счетом 1:2.

«Мы сегодня хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду: не опускали руки, пробовали изменить игру и контролировали ее. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы научились предотвращать контратаки соперника, не дали «Локо» развернуться. Но так бывает: ты играешь лучше, но проигрываешь», — заявил специалист.

Ранее Роман Широков оценил неприличную реакцию генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе на заряды фанатов «железнодорожников».