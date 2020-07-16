Николич: мы хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги матча против столичного ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

«Железнодорожники» победили со счетом 2:1 и обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов сезона-2020/21.

«Игра моей команды меня полностью удовлетворила сегодня. Хочу поздравить своих игроков с победой. Для нас это был урок, что в каждую игру нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей. Команда будет играть в Лиге чемпионов, и мы хотим попасть в группу. Все в наших руках, будем стараться выполнить нашу цель», — сказал Николич.

Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби.