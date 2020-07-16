«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби благодаря пенальти на последней минуте
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«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти. За «армейцев» отличился Никола Влашич.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 54 очка. ЦСКА расположился на четвертой строчке, имея в активе 47 баллов.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
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