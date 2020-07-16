Стали известны составы на матч «Локомотив» — ЦСКА
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Дзагоев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА.