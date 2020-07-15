«Зенит» разгромил «Оренбург» и лишил соперника шансов остаться в РПЛ

Петербургский «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Артем Дзюба. Мяч в свои ворота забил защитник гостей Андрей Малых. У «Оренбурга» голом отметился Джоэль Фамейе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Поражение лишило «Оренбург» шансов сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В последнем матче первенства «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». «Оренбург» в гостях встретится с московским «Динамо».

Ранее московский «Спартак» одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» (Оренбург) — 4:1

Голы: 1:0 — Малых, 2 (автогол); 1:1 — Фамейе, 32; 2:1 — Азмун, 61; 3:1 — Азмун, 77; 4:1 — Дзюба, 90+1.