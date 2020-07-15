Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменили после видеопросмотров

Главный арбитр Алексей Сухой отметил гол московского «Спартака» и не поставил пенальти в ворота грозненского «Ахмата» после видеопросмотров.

На 26-й минуте встречи 29-го тура чемпионата России защитник «Ахмата» Максим Ненахов сфолил на игроке красно-белых Айртоне. Судья сначала указал на 11-метровую отметку, но после видеопросмотра отменил свое решение и назначил штрафной удар.

Спустя три минуты нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил мяч, но после помощи видеоассистентов гол был отменен.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стали известны составы «Спартака» и «Ахмата».