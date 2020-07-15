Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч чемпионата России
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Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» объявили составы на матч 29-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
Стартовый состав «Ахмата»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.
Встреча между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.00 мск.
Ранее защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о критике состава красно-белых.